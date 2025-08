West Nile, un 77enne morto in ospedale a Latina: è la quinta vittima nel Lazio

Un'altra infezione da West Nile in provincia di Pavia. Dopo il caso della donna pavese di 66 anni ricoverata in ospedale a Sant'Angelo Lodigiano, si registra anche quello di un uomo di 60 anni residente in Lomellina e curato al "Beato Matteo" di Vigevano. Secondo quanto ha riferito la direzione sanitaria, il 60enne si è presentato in clinica martedì scorso con febbre molto alta, sopra i 41 gradi, e sintomi di disorientamento. Gli esami effettuati hanno diagnosticato una meningite come complicazione da West Nile. Il paziente è stato subito sottoposto alle cure dal caso: sta rispondendo bene. Se la febbre scenderà e i miglioramenti verranno confermati, potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni.