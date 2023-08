Weekend di maltempo in tutta Italia, allerta arancione nelle Marche e su parte della Lombardia

In arrivo pioggia, grandinate e calo delle temperature

Prima al Nord con temporali, grandinate, forti raffiche di vento soprattutto in Lombardia, e mareggiate lungo le coste. Poi le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali, in particolare sull'Adriatico e soprattutto sulle Marche. Mentre al Sud, in attesa del peggioramento previsto per sabato, ci sarà ancora qualche ora di sole e caldo, tanto che in Puglia ci potrebbero essere anche picchi di 37 gradi e in Sicilia di 34. Oltre al maltempo ci sarà un brusco e repentino calo delle temperature, in taluni casi anche superiore ai dieci gradi. Il Sud sarà coinvolto dal maltempo, sempre secondo le previsioni, a partire da sabato, giorno considerato da "bollino nero" per il traffico.