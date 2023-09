Migranti, von der Leyen a Lampedusa: il piano dell'Ue in 10 punti

"Stop alle partenze illegali"

Dal quarto all'ottavo punto si ribadisce il pugno di ferro contro i trafficanti di esseri umani e gli scafisti, per questo è necessario "migliorare la sorveglianza navale e aerea attraverso Frontex, estendere missioni esistenti e se necessario lavorare su nuove" e "distruggere tutte le imbarcazioni che vengono usate". "Saremo noi a decidere chi entra nell'Ue e in base a quali circostanze. Sicuramente non i trafficanti di esseri umani e non gli scafisti" dice von der Leyen illustrando il settimo punto che prevede che "l'agenzia europea per l'asilo sia pronta per migliorare il sostegno dato all'Italia per accelerare le procedure per la richiesta di asilo" perché "è importante respingere le domande che non hanno i requisiti richiesti". Proprio per questo è necessario predisporre "corridoi umanitari e una risposta legale, offrire a migranti vere alternative per spezzare circolo vizioso della narrativa dei trafficanti" perché "meglio applichiamo un'immigrazione legale più possiamo essere severi con quella illegale".