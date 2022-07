Volontariato, l'allarme di Misericordie d'Italia: "Il caro-carburante rischia di fermare le ambulanze"

Papa: "Servire Gesù nei poveri, no a disprezzo e indifferenza" Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa 4 di 23 Ansa 5 di 23 Ansa 6 di 23 Ansa 7 di 23 Ansa 8 di 23 Ansa 9 di 23 Ansa 10 di 23 Ansa 11 di 23 Ansa 12 di 23 Ansa 13 di 23 Ansa 14 di 23 Ansa 15 di 23 Ansa 16 di 23 Ansa 17 di 23 Ansa 18 di 23 Ansa 19 di 23 Ansa 20 di 23 Ansa 21 di 23 Ansa 22 di 23 Ansa 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Chiedo attenzione per il mondo del volontariato e del servizio sociosanitario", ha dichiarato all'Ansa l'ex capo della Gendarmeria del Papa, sottolineando come non si tratti di "una guerra fra poveri", ma di un'oggettiva difficoltà vissuta dalle: "Oggi ci sono sedi di Misericordie dove i volontari, oltre che donare il proprio tempo e la propria vita,".

"Si potrebbe pensare adedicati al servizio di emergenze, dei fragili e degli ultimi". Mettere a rischio il volontariato in un momento storico così complesso significherebbe, spiega il presidente,: "Questa crisi - dice Giani - è grave e non aiuta il servizio dei volontari in questo momento di- e quindi i servizi di prevenzione e spegnimento dinell'ambito della protezione civile -, crisi economica, guerra. La situazione tocca, dei quali noi tutti i giorni ci facciamo carico, anche scegliendo gli insegnamenti della Chiesa e di Papa Francesco".

aiuto alle donne

oltre 2500 ambulanze

Nate in Toscana otto secoli fa, le Misericordie d'Italia sono una delle realtà di volontariato più antica e numerosa d'Italia. Con i lorosu molti fronti, dall'assistenza agli anziani al trasporto di aiuti nelle zone più calde, come ora è l'Ucraina, dal sostegno ai migranti all', le Misericordie sono soprattutto conosciute per il servizio delle loroche 24 ore su 24 si fanno carico delle emergenze del Paese, dal Covid ai terremoti".