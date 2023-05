Volo Milano-Brindisi, donna rifiuta di spegnere il telefono: tre ore di ritardo e arrivo della polizia

Su un volo Ryanair Milano-Brindisi, una donna si è rifiutata di spegnere il telefono perché impegnata in una videochiamata.

Come riporta il Quotidiano di Puglia, giovedì, l'aereo stava per partire da Malpensa, ma a causa della passeggera, ha accumulato un ritardo di tre ore. L'equipaggio è stato infatti costretto a interrompere le manovre in pista e a chiamare la polizia.