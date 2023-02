Tel Aviv, non vogliono pagare il biglietto per il figlio neonato e lo lasciano al check-in

Madre e padre rifiutano in aeroporto l'addebito di 25 euro e abbandonano il bimbo nel suo seggiolino all'imbarco per salire sul volo che avrebbe dovuto portarli a Bruxelles

La coppia di belgi doveva imbarcarsi sul volo FR4710 di Ryanair con destinazione Bruxelles, ma, a quanto risulta, non aveva acquistato il biglietto per il figlio. Così, dopo aver rifiutato di pagare la tassa di 25 euro scatenando quasi una rissa con gli operatori, si sono recati al controllo passaporti, lasciando il bambino nel suo seggiolino allo sportello.

Quando gli addetti della compagnia se ne sono accorti, un membro del personale di terra ha ricondotto la coppia al banco del check-in per riconsegnare il neonato e ha chiamato la polizia. I due genitori sono stati presi in consegna dagli agenti per essere interrogati.

In un video diffuso dal notiziario israeliano Mako gli addetti al check-in appaiono sotto shock dopo la scoperta: spostano delicatamente la copertina che copre il seggiolino e trovano il neonato all'interno.

Ryanair ha riferito a Metro.co.uk che "questi passeggeri in viaggio da Tel Aviv a Bruxelles il 31 gennaio si sono presentati al check-in senza una prenotazione per il loro neonato. Hanno quindi proceduto ai controlli di sicurezza lasciando il bambino al momento del check-in".

Eppure sul sito della compagnia, all'acquisto del biglietto aereo, si comunica che è previsto un addebito di 25 euro per il bambino seduto in braccio di un adulto. Il posto viene invece pagato separatamente se il bimbo viaggia in un seggiolino per auto.