Usa, non hanno i documenti necessari per far volare il cane: lo abbandonano legato a un palo fuori dall'aeroporto JFK

You Tube

Una famiglia è arrivata in aeroporto per imbarcarsi con il proprio cane senza essere in possesso di tutti i documenti necessari per portarlo in volo. Così hanno pensato di uscire fuori dal terminal, legarlo a un palo e partire senza di lui come se niente fosse. E' accaduto all'aeroporto JFK di New York: increduli e sdegnati gli agenti dei servizi di emergenza del Dipartimento di polizia di New York, intervenutI per aiutare il cane spaventato.