Istanbul, la compagnia aerea gli perde i cani: la disperazione in aeroporto

Brutta disavventura per un passeggero all'aeroporto di Istanbul.

Convinto che la compagnia con la quale aveva volato in Turchia, avesse perso i quattro cani che viaggiavano con lui in stiva, il turista ha avuto un esaurimento nervoso, è scoppiato in lacrime ed è stato necessario soccorrerlo. Dopo diverse ore di incertezza e disperazione, però, il lieto fine. Il passeggero è venuto a sapere che i suoi cani sono stati trovati in un aeroporto in Svizzera, dove il turista aveva fatto scalo prima di ripartire verso Istanbul.