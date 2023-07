Infanticidio a Voghera, la regola dei parenti: "Uno di noi sempre con Elisa"

La regola dei parenti

Elisa e il marito Maurizio Baiardi desideravano da tempo l'arrivo di un bambino. Ma, dopo la nascita di Luca, la donna è entrata in uno stato di profonda depressione. Era seguita da uno psicologo e, per aiutarla, i parenti si erano dati una regola: "Uno di noi sempre con lei". Difficilmente Elisa veniva lasciata da sola con il bambino. E tutti, dal marito ai suoi genitori, erano convinti che la depressione sarebbe passata nel tempo. La mattina del 14 luglio, la mamma di Elisa ha percorso la poca strada che la separa da casa della figlia. "Solo 170 passi" riferisce il Corriere, percorsi dopo la telefonata con Maurizio: lui stava uscendo, lei pronta per raggiungere la figlia. Ma quando è arrivata Luca non c'era più. "Suonavo il citofono, Elisa non rispondeva, avrei dovuto suonare ai vicini e farmi aprire perché magari proprio in quei secondi..." si tormenta oggi la madre della donna. Sarà proprio lei, la nonna, a trovare il corpo del nipotino senza vita e a chiamare il 112.