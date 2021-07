Vivere in barca per sfuggire alla crisi e al virus, la storia di Marta a "Stasera italia"

"Pensavo di farlo quando fossi stata più grande per i costi eccessivi e, invece, ho scoperto che risparmio molto rispetto alla mia vita precedente in appartamento" . Così Marta, lo scorso 5 novembre 2020, ha raccontato a "Stasera Italia" la sua scelta di vita: lasciare l'appartamento condivis o con altri studenti a Cagliari e trasferirsi a vivere su una barca a vela ormeggiata al porto .

Leggi Anche Coppia vende casa a Milano e in barca a vela va ai Caraibi con tre figli e un cane