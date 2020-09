Coppia vende casa a Milano e in barca a vela va ai Caraibi con tre figli e un cane

La famiglia Barberis lascia Milano per raggiungere i Caraibi in barca a vela Facebook / Sailing Shibumi 1 di 9 Facebook / Sailing Shibumi 2 di 9 Facebook / Sailing Shibumi 3 di 9 Facebook / Sailing Shibumi 4 di 9 Facebook / Sailing Shibumi 5 di 9 Facebook / Sailing Shibumi 6 di 9 Facebook / Sailing Shibumi 7 di 9 Facebook / Sailing Shibumi 8 di 9 Facebook / Sailing Shibumi 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

A fine settembre si salpa da La Spezia. Al timone della barca a vela, Shibumi, un due alberi degli anni Ottanta, lungo circa 17 metri, papà Stefano Barberis, che si alterna a mamma Sara Rossini, entrambi quarantenni. Nell'equipaggio i figli Iago, 11 anni, Nina, 8, Timo, 3, e il cane. Originaria del Lecchese, la famiglia ha venduto casa a Milano per inseguire questo viaggio da sogno, che prevede una prima tappa alle Canarie per poi raggiungere i Caraibi. A bordo è quasi tutto pronto e i bimbi si preparano a una didattica a distanza... in alto mare. Il progetto ha anche una pagina Facebook: Sailing Shibumi.