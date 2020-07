Coronavirus, da Londra all'Italia in bici per una promessa fatta al padre morto di Covid

In bicicletta da Londra a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. E' il percorso fatto da Stefano Mazzucchelli, italiano residente nella capitale inglese. Le ragioni di tutti quei chilometri in sella, però, non sono riconducibili alla voglia di viaggiare o di affrontare una sfida. Nasce tutto da una promessa fatta al padre. Carlo, infatti, il papà di Stefano, si è ammalato di coronavirus: nel periodo in cui lottava per sconfiggere la malattia, il figlio gli ha promesso che se fosse guarito sarebbe tornato in Italia in bici. Carlo purtroppo non ce l'ha fatta ed è una delle 4 vittima del Covid registrate a Lonate Pozzolo. Stefano, però, ha deciso di mantenere ugualmente quella promessa fatta al padre. E così, ad aspettarlo, nel piccolo comune del varesotto è arrivato anche il sindaco Nadia Rosa: "Me lo ha chiesto la famiglia e sono ben felice di partecipare a questo momento", ha detto.