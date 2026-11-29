Doveva essere una mattinata dedicata allo sport giovanile, invece quella di sabato si è trasformata in un caso destinato a far discutere. Che ora, peraltro, è finito anche nel mirino della Digos. Durante una partita di calcio della categoria Esordienti, disputata tra ragazzini di 11 anni in provincia di Viterbo, sul tabellone luminoso utilizzato per segnalare le sostituzioni è infatti comparsa la scritta "Duce": un fatto che non è passato inosservato né agli occhi dei genitori sugli spalti né alla polizia, che ora indagano sull'episodio.
I fatti
L'incontro si è svolto sul campo sportivo del quartiere Barco, un impianto oltretutto intitolato alla memoria del senatore del Pci Sergio Pollastrelli. A scendere in campo erano i giovani calciatori Under 11 della società locale Barco Murialdina e i coetanei di una squadra proveniente da Civita Castellana. A un certo punto dell'incontro, sul piccolo display elettronico posizionato tra le due panchine e solitamente impiegato per i cambi o anche per segnare il punteggio, si sono accesi i Led a comporre la parola "Duce".
La foto virale e la denuncia
Il dettaglio (se così può essere definito) non è sfuggito agli spettatori presenti a bordo campo. Alcuni genitori hanno notato la scritta e hanno scattato una fotografia al dispositivo. L'immagine ha iniziato a circolare rapidamente nelle chat e sulle pagine social locali, diventando virale nel giro di poche ore e suscitando forte indignazione. Le famiglie dei giovani calciatori hanno chiesto pubblicamente ai vertici sportivi di fare piena luce sull'accaduto, sottolineando come un episodio simile non possa essere liquidato come una semplice bravata, soprattutto in un contesto educativo e ricreativo rivolto a bambini di undici anni.
Indaga la Digos
A fronte delle polemiche, i vertici della società di casa hanno preso nettamente le distanze dal gesto. "Non è opera nostra, non so chi sia stato - ha dichiarato ai media locali Gianni Bisanti, presidente del Barco Murialdina. Come società disconosciamo totalmente questa cosa. Non ce ne siamo neanche accorti". Il cartellone, prosegue, "sta a metà delle due panchine. È attaccato alla recinzione del campo e lo possono usare tutte e due le società, quella locale e quella degli ospiti". La vicenda è ora al vaglio degli investigatori. Gli agenti della Digos di Viterbo hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.