A fronte delle polemiche, i vertici della società di casa hanno preso nettamente le distanze dal gesto. "Non è opera nostra, non so chi sia stato - ha dichiarato ai media locali Gianni Bisanti, presidente del Barco Murialdina. Come società disconosciamo totalmente questa cosa. Non ce ne siamo neanche accorti". Il cartellone, prosegue, "sta a metà delle due panchine. È attaccato alla recinzione del campo e lo possono usare tutte e due le società, quella locale e quella degli ospiti". La vicenda è ora al vaglio degli investigatori. Gli agenti della Digos di Viterbo hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.