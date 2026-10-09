Perù, clamore mediatico per il candidato di sinistra Hitler Mussolini Simeon eletto sindaco di Queropalca

Il nuovo primo cittadino ha conquistato la vittoria ottenendo 229 preferenze, pari al 34,54% dei voti validi. La competizione elettorale distrettuale è stata serratissima e si è decisa per un margine minimo, con una differenza di appena 42 schede tra la prima e la terza posizione in classifica. Al secondo posto si è infatti piazzato il partito Renovación Popular Perú con 204 voti (30,76%), seguito a stretto giro da País para Todos con 187 consensi. Molto più distaccati gli altri sfidanti, tra cui Alianza para el Progreso e Somos Perú (fermo a otto voti), in uno scrutinio che ha registrato un totale di 663 voti validi.