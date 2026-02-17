Perù, il Parlamento destituisce il presidente José Jerí

Il presidente ad interim del Perù, José Jerí, è stato destituito dal Parlamento al termine di un procedimento di impeachment per presunto traffico di influenze e presunte assunzioni irregolari. La mozione di censura presentata dall'opposizione è stata approvata oggi con 75 voti favorevoli e 24 contrari. Tre le astensioni. Il Parlamento ha dichiarato "vacante" l'incarico di presidente della Repubblica in attesa della votazione di un nuovo presidente del Parlamento che assuma successivamente la guida dello Stato.