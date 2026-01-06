Maduro deposto, in Perù una veggente aveva predetto la cattura

A inizio dicembre, Soralla de Los Angeles aveva predetto l'arresto del leader venezuelano leggendo i tarocchi
"Restano poche ore a Nicolas Maduro, a questo governo e subentrerà Trump": è l'annuncio che la veggente peruviana Soralla de Los Angeles aveva fatto via social lo scorso 11 dicembre. Tempo nemmeno un mese e le sue parole si sono avverate: con un'operazione lampo ordinata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anticipata da diverse esplosioni e da centinaia di elicotteri nei cieli della capitale del Venezuela, Caracas, l'inquilino della Casa Bianca ha posto fine alla leadership di quello che da tempo definiva "narco-Stato".
Gli interventi durante trasmissioni televisive e podcast di Soralla de Los Angeles hanno fatto il giro del web, rendendo la veggente virale sui social. In un successivo video del 25 dicembre, la cartomante aveva aggiunto alcuni dettagli: "Mancano poche ore, giorni, mesi alla fine della dittatura di Maduro e arriverà Trump". A far gridare alla "magia", però, è il suo annuncio a poche ore dalla cattura dell'ex presidente Venezuelano.
Durante un programma televisivo peruviano infatti, la conduttrice interroga Soralla sul futuro di Maduro: si tratta di una "previsione geopolitica" che è un must del suo repertorio, oltre alle profezie su terremoti, meteo e alle chiacchierate con i defunti. Alla domanda "cadrà o non cadrà il governo di Maduro? Cosa dicono i tarocchi?", la veggente risponde con decisione: "Ovviamente cade: ha le ore contate. Sarà una fine abbastanza dura, con diversi morti". Sulle tempistiche, la cartomante afferma che ricorrerà un tre: "Tre giorni, tre settimane, tre mesi", mentre sulle modalità anticipa che Maduro "fuggirà, ma alla fine sarà catturato".
Grazie ai suoi tarocchi, a uno smartphone e alla statua di un Arcangelo sul tavolo, la veggente ha profetizzato la fine della presidenza Maduro: Soralla canta vittoria sui social, sottolineando l'accuratezza e la minuziosità della sua previsione. Si tratta soltanto dell'ultima "analisi" circa una crisi internazionale e che si inserisce in un vasto repertorio che va dalle anticipazioni su catastrofi meteorologiche all'oroscopo.