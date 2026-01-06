Maduro deposto, in Perù una veggente aveva predetto la cattura

"Restano poche ore a Nicolas Maduro, a questo governo e subentrerà Trump": è l'annuncio che la veggente peruviana Soralla de Los Angeles aveva fatto via social lo scorso 11 dicembre. Tempo nemmeno un mese e le sue parole si sono avverate: con un'operazione lampo ordinata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anticipata da diverse esplosioni e da centinaia di elicotteri nei cieli della capitale del Venezuela, Caracas, l'inquilino della Casa Bianca ha posto fine alla leadership di quello che da tempo definiva "narco-Stato".