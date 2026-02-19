Perù, svolta a sorpresa: José Maria Balcázar è il nuovo presidente ad interim

La scelta di preferire Balcázar, decisione possibile grazie al sostegno della sinistra e di altre forze parlamentari moderate, porta con sé diverse polemiche di natura etica e legale. In particolare, nel passato del neo presidente pare ci sia una denuncia costituzionale per un presunto scambio di favori con l'ex procuratrice generale Patricia Benavides, per essere stato scagionato da accuse di corruzione. Nel 2023, durante il dibattito sull'innalzamento dell'età minima per il matrimonio, ha difeso pubblicamente la possibilità di contrarre matrimonio a partire dai 14 anni, sostenendo che: "Le relazioni precoci aiutano il futuro psicologico delle donne se non vi è violenza". Posizione che ha suscitato una forte disapprovazione pubblica, oltre condanne da parte del ministero delle Donne e accuse di promuovere il matrimonio infantile.