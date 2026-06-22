Viterbo, ragazzo disabile ustionato sul treno: ipotesi atto di bullismo

Il treno si è fermato a Vetralla, e il giovane ferito è stato trasportato all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove i sanitari lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di 20 giorni. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni per capire quali erano i rapporti tra la vittima e gli altri ragazzi presenti sul convoglio, allo scopo di appurare se il fatto sia stato solo una ragazzata finita male o se il giovane possa essere stato preso di mira proprio a causa della sua disabilità. Intanto per il 17enne che fisicamente avrebbe azionato l'accendino si prospetta una probabile accusa per il reato di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio.