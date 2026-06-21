Arezzo, precipita in ultraleggero: nobile 86enne se la cava con ferite leggere

Nel primo pomeriggio di domenica un ultraleggero con a bordo un uomo è precipitato in un aviosuperfice sita in una tenuta di Castiglion Fiorentino, nell'Aretino. Protagonista della vicenda è il nobile Antonello Budini Gattai, 86 anni. Ex comandante di Alitalia e discendente di una delle più note famiglia dell'aristocrazia fiorentina, Budini Gattai se l'è cavata con qualche ferita che ha necessitato il suo ricovero in codice giallo in ospedale.
La dinamica dell'incidente
Secondo una prima ricostruzione, l'86enne sarebbe precipitato poco dopo il decollo dall'aviosuperficie della Tenuta Santa Apollonia, storica proprietà della famiglia Budini Gattai in località Castroncello. Il velivolo avrebbe perso potenza per cause ancora da accertare e sarebbe poi finito al suolo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri.