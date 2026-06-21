Arezzo, precipita in ultraleggero: nobile 86enne se la cava con ferite leggere

Secondo una prima ricostruzione, l'86enne sarebbe precipitato poco dopo il decollo dall'aviosuperficie della Tenuta Santa Apollonia, storica proprietà della famiglia Budini Gattai in località Castroncello. Il velivolo avrebbe perso potenza per cause ancora da accertare e sarebbe poi finito al suolo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri.