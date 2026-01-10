A Viterbo la calza della befana più lunga del mondo

Con quasi una settimana di ritardo, causa maltempo, la calza della befana più lunga del mondo è tornata a sfilare per le strade del centro storico di Viterbo. Lunga 52 metri e sorretta da 100 befane e 15 Fiat 500 storiche, la super calza, dopo essere partita da Porta Romana, ha attraversato le strade gremite di bambini, fino al quartiere Pilastro, dove 24 anni fa la manifestazione è nata.