A Viterbo la calza della befana più lunga del mondo

Il ricavato dell'iniziativa in beneficenza
Con quasi una settimana di ritardo, causa maltempo, la calza della befana più lunga del mondo è tornata a sfilare per le strade del centro storico di Viterbo. Lunga 52 metri e sorretta da 100 befane e 15 Fiat 500 storiche, la super calza, dopo essere partita da Porta Romana, ha attraversato le strade gremite di bambini, fino al quartiere Pilastro, dove 24 anni fa la manifestazione è nata.
Lungo il percorso le befane, come da tradizione, hanno distribuito caramelle ai piccoli spettatori. Tra queste a indossare la cappa e il cappello a punta anche la sindaca Chiara Frontini, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e le consigliere Alessandra Troncarelli e Alessandra Croci. Ma non solo divertimento, infatti, la manifestazione ha una finalità sociale che si concretizza con la vendita di calze piene di dolci donati da una catena di supermercati, il cui ricavato andrà all'associazione di ragazzi speciali Sorrisi che nuotano Eta Beta.