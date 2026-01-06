Calza della Befana sempre più cara: il cacao vola e il cioccolato segna +9%

L'aumento record del prezzo del cacao pesa sull'Epifania: secondo Codacons e Confcooperative, le famiglie si organizzano: boom del fai-da-te
© Istockphoto
L'Epifania porta via le feste, ma quest'anno rischia di portare via anche qualche euro in più dal portafoglio degli italiani. La calza della Befana, simbolo intramontabile del 6 gennaio, diventa infatti sempre più cara, complice l'impennata senza precedenti del prezzo del cacao sui mercati internazionali. A lanciare l'allarme è il Codacons, che segnala come i prodotti a base di cioccolato abbiano registrato un rincaro medio del 9,1% rispetto allo scorso anno, con effetti diretti sui prezzi al consumo.
Alla base degli aumenti, spiega l'associazione dei consumatori, c'è l’esplosione del costo del cacao, materia prima essenziale per l’industria dolciaria. Un trend che non mostra segnali di inversione e che si somma ai rincari di altre componenti fondamentali della filiera produttiva, aggravando ulteriormente i listini finali. Secondo Codacons, la corsa dei prezzi rischia di trasformare un prodotto tradizionalmente popolare come la cioccolata in una spesa sempre meno accessibile, con il pericolo concreto che, se l'andamento dovesse proseguire, alcuni dolci tipici diventino veri e propri beni di lusso, modificando le abitudini di consumo delle famiglie italiane.
Nonostante i rincari, la Befana resta una ricorrenza molto sentita. Confcooperative stima che nel 2026 la spesa complessiva legata all'Epifania raggiungerà i 2,4 miliardi di euro, circa 100 milioni in più rispetto all'anno precedente, tra viaggi, calze e regali. A fare doni saranno due italiani su tre, ma con differenze territoriali marcate. Al Sud dominano giocattoli e prodotti tecnologici e interattivi, al Centro resistono le tradizionali calze di dolciumi, mentre al Nord cresce l’abbigliamento, favorito anche dall’avvio dei saldi invernali.
La tradizione della calza resta particolarmente viva nel Centro e nel Mezzogiorno, dove oltre il 70% delle famiglie continua a prepararla. La spesa media stimata si aggira intorno ai 64 euro, ma a pesare sono soprattutto i rincari dei prodotti tipici.
Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ad aumentare di più sono le calze già pronte, con un +14% rispetto allo scorso anno. Persino il classico carbone dolce registra un rincaro del 3%. Da qui il successo delle calze "fai-da-te", cresciute del 10%, una soluzione che consente di contenere i costi senza rinunciare alla qualità.
Nonostante i rincari - La Befana è un rito che sa di nostalgia e che continua a coinvolgere tutte le età. Non a caso, lo scorso anno ha generato un giro d'affari di 240 milioni di euro, premiando l'industria dolciaria e i grandi produttori di cioccolato. Anche con una calza un po’ più cara, la vecchina con la scopa resta dunque una certezza.