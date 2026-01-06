Calza della Befana sempre più cara: il cacao vola e il cioccolato segna +9%

Nonostante i rincari, la Befana resta una ricorrenza molto sentita. Confcooperative stima che nel 2026 la spesa complessiva legata all'Epifania raggiungerà i 2,4 miliardi di euro, circa 100 milioni in più rispetto all'anno precedente, tra viaggi, calze e regali. A fare doni saranno due italiani su tre, ma con differenze territoriali marcate. Al Sud dominano giocattoli e prodotti tecnologici e interattivi, al Centro resistono le tradizionali calze di dolciumi, mentre al Nord cresce l’abbigliamento, favorito anche dall’avvio dei saldi invernali.