Rincari di Natale, Iginio Massari: "Abbiamo ferito la terra e ora si sta vendicando"

Il grande mastro pasticcere ha poi parlato dei rincari di Natale: "Non sono dati dalla guerra o dall'energia ma sono dati dal cambiamento climatico. Noi abbiamo ferito la terra e ora si sta vendicando. La produzione del cacao è diminuita del 50%, quella della frutta in alcuni posti è diminuita addirittura del 90%. In Sicilia e Calabria si iniziano a coltivare i frutti esotici. Questo incide sulla vita quotidiana ma non dobbiamo dimenticarci che da quindici anni il sistema commerciale non è mai cambiato, è rimasto vecchio. Sono i produttori che guadagnano meno, la catena del produttore alla vendita va accorciata" ha concluso Iginio Massari.