Rincari di Natale, Iginio Massari: "Abbiamo ferito la terra e ora si sta vendicando"

A "Dritto e Rovescio" il pasticcere sull'aumento della spesa: "La catena del produttore alla vendita va accorciata"
© Da video
Ospite a "Dritto e Rovescio" il grande mastro pasticcere, Iginio Massari, viene intervistato da Mario Giordano che nella puntata del 18 dicembre ha sostituito il conduttore Paolo Del Debbio, costretto a casa dall'influenza di stagione. "Inizio a lavorare ogni mattina alle 3, anche un po' prima, perché la mia necessità sono circa due ore e mezza di sonno. Non ho mai messo la sveglia, per me il mio lavoro non è sacrificio" dice.
"Penso che con la cucina non esista né destra né sinistra. La cucina italiana è fatta di condivisione, assorbimenti di culture, noi abbiamo dato la nostra cultura ad altri" prosegue commentando la notizia che la cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio culturale dell'umanità dall'Unesco.
Il grande mastro pasticcere ha poi parlato dei rincari di Natale: "Non sono dati dalla guerra o dall'energia ma sono dati dal cambiamento climatico. Noi abbiamo ferito la terra e ora si sta vendicando. La produzione del cacao è diminuita del 50%, quella della frutta in alcuni posti è diminuita addirittura del 90%. In Sicilia e Calabria si iniziano a coltivare i frutti esotici. Questo incide sulla vita quotidiana ma non dobbiamo dimenticarci che da quindici anni il sistema commerciale non è mai cambiato, è rimasto vecchio. Sono i produttori che guadagnano meno, la catena del produttore alla vendita va accorciata" ha concluso Iginio Massari.