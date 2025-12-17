Panettoni 2025: la classifica per qualità e prezzo

Il panettone è molto più di un dolce natalizio: è un prodotto simbolo che riflette dinamiche industriali, inflazione alimentare e strategie di posizionamento. Nel 2025 i prezzi panettoni tornano al centro dell’attenzione, complice l’aumento dei costi lungo la filiera e la pubblicazione delle principali classifiche di qualità. L’analisi incrociata di dati e valutazioni restituisce l’immagine di un settore diviso tra grande distribuzione e alta pasticceria, con modelli economici profondamente diversi.