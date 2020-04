Virus, aumento sbarchi migranti, Viminale cerca strutture per la quarantena

L'aumento degli sbarchi in piena emergenza coronavirus ha spinto il Viminale a sollecitare le prefetture a emettere i bandi per individuare strutture, anche alberghiere, dove far trascorrere il periodo di quarantena ai migranti in arrivo. I bandi sono stati realizzati sulla base di un decreto del 2018, ma ne esiste uno nuovo di fine 2019 che ha rafforzato i controlli sulle spese dopo un'interlocuzione con l'Autorità anticorruzione.

