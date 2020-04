Coronavirus, Cirio: "In Piemonte il contagio frena più lentamente" | A Pasquetta è record di sanzionati

Si registra un record di sanzionati nella giornata di Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento contro il coronavirus. Il Viminale fa sapere che le persone sanzionate per aver violato i divieti di spostamento sono state 16.545, 88 sono state denunciate per aver fornito false dichiarazioni e 29 per aver violato la quarantena. Sono state 252.148 le persone controllate e 62.391 gli esercizi commericali: 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura.