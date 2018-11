Virale il video della donna sul treno che zittisce un giovane: offendeva i migranti a bordo

"L'Italia è nostra", "Sì sono razzista", a urlare queste parole è un ragazzo nel vagone di un treno a Napoli. Le frasi sono rivolte a una donna che è intervenuta per difendere alcuni passeggeri stranieri che erano stati offesi dal giovane. Per nulla intimorita dal ragazzo, la donna gli risponde a tono: "No tu non sei razzista, sei...Preferisco che l'Italia diventi loro piuttosto che dei personaggi come te, fascista e razzista". Il video, postato su Facebook da un utente, è diventato virale in rete.