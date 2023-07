Violenza sessuale, la "palpata breve" non è reato: assolto un bidello

Una manovra maldestra

Per lui il pm aveva chiesto una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione ma i giudici, pur credendo al racconto della ragazza, ritengono che "il fatto non costituisce reato" perché non c'era intenzione da parte del bidello di molestare la ragazza. Secondo i giudici, quindi, non c'era "indugio nel toccamento": si è trattato solo di una "manovra maldestra senza concupiscenza".