Violenza di gruppo su una ragazzina di 13 anni a Catania, sette fermi | Meloni: "Solidarietà alla giovane"

Agli indagati le due Procure contestano la violenza di gruppo aggravata contro la ragazzina. Il branco ha minacciando lei e il fidanzato, 17 anni, abusando poi della 13enne. Sono stati i due ragazzi a denunciare la violenza facendo avviare le indagini dai carabinieri. Dopo il secondo abuso subito, la ragazzina è riuscita a divincolarsi e a fuggire, assieme al fidanzato che per tutto il tempo era stato immobilizzato e costretto ad assistere alla scena. I due poi sono riusciti a raggiungere la centralissima e frequentata via Etnea e chiedere aiuto.

La giovane vittima è stata subito trasportata con un'ambulanza al pronto Soccorso pediatrico dell'ospedale Cannizzaro, secondo le procedure del "codice rosa", i cui sanitari hanno confermato la violenza subita. E fin dai primi momenti dopo i fatti, sono subito scattate le indagini.

Le indagini e il tentativo di fuga del settimo fermato

Il personale specializzato del Comando Provinciale Carabinieri di Catania è riuscito a individuare in meno di 24 ore le tracce biologiche relative alla violenza tracce che, analizzate in pochissime ore dal Ris di Messina, hanno restituito un "match" positivo coincidente con quello del minore che avrebbe fisicamente violentato la 13enne. Il settimo soggetto è stato fermato dopo essere risultato irreperibile: anche lui minorenne ed esecutore materiale della violenza, è stato raggiunto mentre era in procinto di recuperare i propri effetti personali per poi fuggire nel tentativo di far perdere le proprie tracce.