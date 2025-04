Varese, violavano norme su Tax free: 26 denunciati a Malpensa

Sono 26 i "furbetti del tax free" pizzicati dai militari della Gdf del comando provinciale di Varese che si sono fatti rimborsare complessivamente 140mila euro d'Iva, pur non avendo i requisiti necessari per poterlo fare. Acquistavano infatti beni in Italia e si facevano rimborsare l'Iva partendo da Malpensa per Paesi extra europei, ma in realtà avevano residenze e domicili italiani. L'accusa per tutti è di frode. Altre 35 persone, fortemente sospettate di aver richiesto rimborsi non dovuti, sono state inserite nelle black list del Sistema Otello 2.0.