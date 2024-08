Viminale: "Nel 2024 sbarchi di migranti diminuiti del 62% | Da gennaio 2023 commessi in Italia 499 omicidi"

Sono invece 145 i femminicidi commessi da gennaio 2023 a luglio 2024 in Italia sempre secondo il Viminale. Nell'ultimo anno e mezzo gli omicidi volontari con vittime di sesso femminile sono stati 174, di cui 145 in ambito familiare/affettivo e 92 da partner/ex partner. Le denunce per stalking sono state invece 29.946, a cui sono seguiti 8.738 ammonimenti del questore e 1.166 allontanamenti. L'Oscad ha registrato inoltre 885 reati discriminatori, per la maggior parte riguardanti la religione, poi la razza e l'orientamento sessuale. Sono stati, infine, 144 gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti e 880 contro amministratori locali.