Villafranca Tirrena (Messina), disinfettante nell'acquasantiera: neonata in ospedale dopo il battesimo

Tragedia sfiorata a Villafranca Tirrena, un Comune in provincia di Messina.

Nella giornata di domenica, in occasione del battesimo di una bambina, il padrino della piccola, lo zio, è venuto a contatto con quella che si pensava essere acquasanta. Subito dopo, però, ha avvertito un forte bruciore alle mani e ha fermato per tempo il sacerdote. Il liquido si è rivelato essere un disinfettante utilizzato come solvente per la pulizia delle stanze, potenzialmente nocivo e ustionante. Alcune gocce hanno solamente sfiorato la bimba che è stata immediatamente portata in ospedale ma per fortuna non ha riportato gravi lesioni.