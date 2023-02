Proibire il battesimo ai minori: polemiche per la proposta di un consigliere trentino

Proibire il battesimo ai minori perché violerebbe la convenzione dei diritti dei bambini: è questa la tesi di un consigliere comunale del Trentino Alessandro Giacomini, che con la sua pubblicazione sulla rivista bimestrale "MicroMega" sta suscitando numerose polemiche.

Come ricostruito da "Mattino Cinque News", durante la puntata in onda martedì 7 febbraio su Canale 5, il primo dei sette sacramenti della Chiesa cattolica violerebbe la convenzione nazionale sui diritti dell'infanzia del 1990, che sancisce l'autodeterminazione religiosa del fanciullo (diritto leso dal battesimo impartito a un neonato).

L'articolo si concentra poi sulle ricadute economiche negative del battesimo per via di una tassazione svantaggiosa e propone un'alternativa laica che possa introdurre i bambini in società.