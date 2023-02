Altare (SV), fiabe vietate ai bambini nei bar | La polemica delle mamme: "Iniziativa culturale innocua"

Vietato leggere le fiabe ai bambini nei bar. Succede ad Altare, in provincia di Savona, dove il titolare di un bar del paese di circa 2mila abitanti è stato richiamato per aver organizzato una lettura di favole per i bambini. L'ordinanza del Comune vieta questa attività "perché il bar non possiede il permesso per farlo", racconta il titolare del locale che denuncia l'accaduto ai microfoni di "Mattino Cinque".

Una iniziativa culturale innocua - spiegano alcune mamme - organizzata dalle stesse proprio nei bar perché la biblioteca del paese non è agibile. "Leggevamo libri che portavamo da casa, li condividevamo con bimbi dell'età dei nostri figli che volevano partecipare, tutto in maniera volontaria, abbiamo cercato di farlo per avvicinare i bambini alla lettura allontanandoli dai videogiochi e dagli smartphone", spiega una di loro.

L'iniziativa poi aveva anche il fine di aiutare i bar che ospitavano i gruppi di mamme con i figli: "Visto il momento di crisi volevamo aiutare un po' i bar, ci sembrava carino cogliere due piccioni con una fava", spiega infine un'altra mamma.