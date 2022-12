La Corea del Sud revoca il divieto di importazione per le bambole gonfiabili

La Corea del Sud ha revocato il divieto di importare le bambole gonfiabili, ponendo fine ad anni di dibattito su quanto il governo possa interferire nella vita privata.

Lo riporta la Bbc. Sebbene non siano illegali, dal 2018, centinaia e forse migliaia di esemplari sono stati sequestrati alla dogana. I funzionari, infatti, ne bloccavano l'importazione per via di una legge che limita i beni che sono visti come dannosi per le tradizioni e la morale pubblica.