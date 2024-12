Villa Verdi, la dimora del celebre compositore acquisita dallo Stato dopo la protesta alla Scala

“Salvate Sant’Agata“. Un urlo forte e chiaro, quello echeggiato dal loggione del Teatro alla Scala di Milano appena prima che l'orchestra cominciasse l'esecuzione dell'Inno di Mameli la sera della prima. Un gesto dimostrativo che, in un primo momento, non era stato pienamente compreso ma che, in realtà, era strettamente legato all'opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi e al suo celebre compositore. Il ministero della Cultura infatti, ha comunicato l'acquisizione definitiva da parte dello Stato dell'ultima dimora del maestro, Villa Sant'Agata, a Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza. "Un passo fondamentale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della cultura e della storia musicale italiana" afferma il MiC in una nota. La villa e il parco, che fino a due anni fa si potevano visitare perché erano aperti al pubblico, erano stati chiusi e messi in vendita per decisione del tribunale di Parma che aveva avviato un procedimento di vendita all’asta e aveva nominato un notaio e un custode temporaneo.