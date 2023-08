Villa storica sul Garda, chiesto condono per la stalla: la risposta dopo 40 anni

Una storica dimora

Villa Pellegrini Cipolla era la residenza di campagna dei nobili Cipolla. Oggi viene utilizzata per matrimoni e meeting di lusso. E' circondata da un parco di ventimila metri quadrati. Come riportato dal Corriere della Sera, prima del 1952 venne costruito un capannone lungo 42 metri che avrebbe dovuto essere utilizzato come stalla. Nel 1985 i proprietari della storica dimora presentarono la richiesta di condono al Comune. Nel frattempo l'area era stata sottoposta a vincolo paesaggistico e monumentale. Proprio per questo motivo si è deciso di mobilitare il Ministero. Ma, per una serie di intoppi, la richiesta viene inviata solo dopo dieci anni dalla richiesta di condono.