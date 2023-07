Inghilterra, oltre 100 turisti intrappolati per ore nella casa di Agatha Christie

Una disavventura che non dimenticheranno facilmente quella vissuta da oltre cento turisti in visita alla casa di Agatha Christie a Greenway, in Inghilterra.

Per ore sono rimasti intrappolati nell'abitazione dove visse la famosa scrittrice di gialli. A causare la "prigionia" è stato un tremendo temporale, che ha abbattuto un albero bloccando la strada che conduceva alla proprietà.