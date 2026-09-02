Vigevano, 24enne trovato morto in casa: dieci giorni fa era stato vittima di una aggressione omofoba

Il ragazzo nei giorni scorsi era stato vittima di una aggressione omofoba. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 24enne sarebbe stato avvicinato da due uomini di 28 e 33 anni che gli avrebbero rivolto insulti legati al suo orientamento sessuale e successivamente lo avrebbero spinto facendolo cadere nelle acque del Naviglio Sforzesco. Il giovane è riuscito a salvarsi aggrappandosi alla riva.