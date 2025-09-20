Aggressione omofoba a Roma, c'è l'identikit dei responsabili

C'è un identikit dei presunti responsabili dell'aggressione omofoba avvenuta, nei giorni scorsi, nei confronti di un 25enne al centro di Roma. Gli autori, circa 5-6 ragazzi sui diciotto anni, sono stati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza. I fotogrammi, che immortalano il gruppetto in alcuni momenti assieme e in altri separatamente, sono al vaglio dei carabinieri che stanno indagando per risalire agli aggressori. In alcune immagini sarebbero stati ripresi i volti. Gli investigatori sono al lavoro per identificarli. La vittima, che ha denunciato di essere stato prima bersaglio di insulti omofobi e poi preso a pugni in faccia, ha avuto una prognosi di 20 giorni.