Vigevano, pestano ragazzo con problemi psichici e poi postano il video: denunciati

Due l'hanno preso a schiaffi e calci, mentre il terzo riprendeva la scena con il telefonino, per poi condividere il filmato sui social. L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì in pieno centro, in corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dal municipio. Il video, di circa 2 minuti, è arrivato anche agli agenti del commissariato cittadino, che proprio analizzando le immagini hanno ben presto identificato i responsabili, di nazionalità rumena, e dopo aver raccolto la querela della vittima li hanno denunciati per violenza privata e lesioni aggravate. L'aggressione ha comportato 5 giorni di prognosi.

Il video - Nel filmato si vede il giovane, 25 anni, in sella alla sua bicicletta, bloccato contro il muro dai tre aggressori. Prima uno, a freddo, gli dà uno schiaffo. Poi un secondo si accanisce contro di lui con una scarica di ceffoni e calci, prendendosela anche con la bici, mentre lui, inerme, implora: "Basta, basta". Il terzo aggressore non partecipa materialmente, limitandosi a filmare. Da quanto è stato ricostruito sembra che i tre l'avessero già importunato giorni addietro e lui, per difendersi, avesse usato lo spray al peperoncino. Il pestaggio sarebbe stato deciso per vendicarsi.

Locatelli: "Pene esemplari" - "Mi auguro pene esemplari e certe per gli autori di questo reato vile e vergognoso compiuto ai danni di una persona fragile. Un abbraccio grande al ragazzo che ha subito l'aggressione e un ringraziamento alle forze dell'ordine per il pronto intervento e per aver subito identificato i criminali". Così la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, commenta su Facebook la notizia.