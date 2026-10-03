l'incidente

Vieste (Foggia), padre e figlio di 10 anni cadono dal terrazzo durante la festa di nozze: gravissimo il 40enne

L'uomo sarebbe in pericolo di vita mentre il bambino ha riportato una frattura alla gamba

03 Ott 2026 - 20:16
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Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino durante un ricevimento di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Il padre, un uomo di 40 anni, sarebbe caduto poco dopo nel tentativo di soccorrerlo. Le condizioni dell'uomo sono molto gravi e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto all'interno di una struttura per ricevimenti dove era in corso una festa di matrimonio. Padre e figlio sarebbero precipitati in due momenti distinti. Entrambi i feriti sono stati trasportati d'urgenza in strutture sanitarie con l'elisoccorso. Il bambino avrebbe riportato la frattura di una gamba, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. 

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