Video shock Cardarelli, nipote del paziente morto: "Grazie all'autore, senza non avremmo saputo la verità"

I parenti dell'anziano deceduto nel bagno del Cardarelli di Napoli sono grati all'autore del video shock che ha fatto il giro della rete. "Senza di lui non avremmo saputo la verità", spiega ai microfoni di "Pomeriggio Cinque" la nipote dell'uomo, Federica.



"Al telefono ci avevano detto che mio nonno era deceduto nel suo letto a causa di un attacco cardio-respiratorio provocato dal Covid-19", prosegue la giovane donna.



"Non meritava di morire così, là a terra, abbandonato, senza nemmeno un aiuto. Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata dall'ospedale, nè da altre istituzioni". "Ti ringrazio per aver fatto questo video, anche se è stato brutto vedere queste immagini così forti", ha concluso la nipote dell'uomo rivolgendosi all'autore del video, Rosario.