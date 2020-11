Cardarelli, autore video dell'uomo morto in bagno: "Io volevo salvarlo"

Ansa

L'autore del video dell'uomo morto in un bagno al Cardarelli di Napoli chiarisce che "quando io sono entrato quel paziente era ancora vivo e io ho chiesto aiuto". Il trentenne che ha girato quelle immagini dice di averlo fatto "per far capire che lì ci trattano come appestati". E aggiunge: "Quell'uomo era in stanza con me, non usciva dal bagno e quindi sono entrato. Non riusciva a respirare. Ho cercato aiuto. Sono arrivati dopo mezz'ora ed era già morto".