Video hard nell'idromassaggio dell'hotel: denunciata creator di OnlyFans

Ha prenotato una stanza in un hotel con vista sul Lago di Como.

Ma, invece di godersi la permanenza nella camera e la vasca idromassaggio panoramica, una influencer ha deciso di sfruttare il suo soggiorno per realizzare un video hard da pubblicare su OnlyFans, la piattaforma diventata famosa per i contenuti pornografici a pagamento. Peccato che non abbia avvisato la struttura. Il video è diventato virale e adesso la donna è stata denunciata e rischia di pagare un costoso risarcimento per il danno d'immagine causato all'albergo.