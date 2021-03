Vicky, 7 anni, rischia di diventare cieca: 86 vip scendono in campo per aiutarla

Vicky ha sette anni e una malattia genetica rarissima che rischia di farla diventare cieca. La sua mamma, Silvia Cerolini, ha messo in campo un'asta molto speciale per raccogliere fondi per la ricerca per guarire da questo terribile male. In palio ci sono le sneakers di Chiara Ferragni , il pallone del Milan autografato da Paolo Maldini , un'ora di pattinaggio con Carolina Kostner . Insomma, un regalo di uno dei tanti vip che aiutano così la piccola icky.

Malattia rarissima - La malattia da cui la piccola è affetta, scrive il "Corriere della Sera", si chiama amaurosi congenita di Leber e colpisce due bambini ogni 100mila. Per raccogliere fondi per la ricerca la mamma ha messo in campo l'iniziativa battezzata "Eyes on the future virtual gala": si svolgerà online giovedì alle 21 e chi parteciperà potrà aggiudicarsi uno degli 86 premi.

I premi in palio - C'è la possibilità di immergersi con il fuoriclasse di apnea Mike Maric nella piscina d'acqua dolce termale più profonda del mondo, la Y-40, di fare nove buche di golf con il coach Alberto Binaghi, di passare una giornata con il campione di sci nautico paralimpico, Daniele Cassioli, di vincere la maglietta della Juve con l'autografo di Cristiano Ronaldo. Tutte celeb che hanno deciso di dare il loro sostegno a Vicky.

La ricerca dei vip - La mamma racconta di aver contattato i vip per fare loro la sua proposta. E in tanti le hanno detto sì. Ha scritto una lettera a Cassioli, che è cieco dalla nascita, si è messa in contatto con Maric ("lo conosco dall'infanzia ma ci eravamo persi di vista. L'ho rivisto sul profilo Instagram di Filippo Magnini, che aveva sostenuto la mia precedente raccolta fondi per finanziare la ricerca e gli ho scritto").

86 regali per Vicky - Alla fine della ricerca e delle telefonate, i vip che danno il loro contributo sono 86, da Gianluigi Buffon che regala la sua maglietta ufficiale della Juve firmata, a Zlatan Ibrahimovic con la sua maglietta del Milan, a un paio di pattini da ghiaccio nuovi della Kostner, contattata tramite un compagno d'università. L'asta con i suoi premi in palio è già consultabile sul sito www.eyesonthefuture-milano.com. In tre anni sono stati raccoli 650mila euro e più di 400mila investiti in ricerca. "La cura non c'è ancora - conclude -, ma la ricerca fa passi da gigante". E Silvia non molla: vuole aiutare la sua Vicky in tutti i modi.