Milano,neonato di un giorno con malattia rara salvato al Policlinico

E' stato operato a un giorno di vita per una malattia rara ed è stato salvato grazie a una tecnica inventata al Policlinico di Milano. Il piccolo Alessandro era affetto da una malformazione rara che ha fuso insieme parti dell'intestino con le vie urinarie. Una malattia che colpisce un bimbo ogni 4mila. Grazie a una sola operazione messa a punto proprio nell'ospedale milanese il bimbo è stato salvato.

"Un intervento delicatissimo - racconta Ernesto Leva, direttore della Chirurgia Pediatrica - ideato proprio da noi e che ad oggi può essere eseguito solo nel nostro Ospedale, proprio per le competenze necessarie ad eseguirlo".



Il bimbo, nato nella notte del 13 agosto, aveva una grave malformazione che ha fuso insieme parti dell'intestino con le vie urinarie. Un problema che non è purtroppo diagnosticabile con le ecografie di controllo durante la gravidanza, e anche per questo è ancora più inaspettato.



Di norma questa malformazione richiede tre lunghi e laboriosi interventi ricostruttivi, ma al Policlinico lo stesso Leva ha ideato una tecnica innovativa, capace di gestire il caso con un unico intervento chirurgico, e con un impatto minore sul decorso post-operazione.