sul piazzale della Basilica di Monte Berico

Vicenza, due donne travolte da auto all'uscita della messa: una è grave

12 Ott 2025 - 13:09
© ansa

Due donne sono rimaste ferite, una in maniera grave, dopo che un'auto le ha travolte sul piazzale della Basilica di Monte Berico a Vicenza, luogo sacro frequentato da centinaia di fedeli e turisti soprattutto di domenica. Le due erano appena uscite dalla messa quando sono state investite da una vettura che è stata catapultata sul marciapiede dopo essere stata colpita dall'auto di un 70enne che si è schiantato su alcune macchine in sosta. A riportare le conseguenze più gravi una 80enne trasportata in ospedale.

