Vicenza, precipita ultraleggero vicino all'autostrada: grave il pilota

Un ultraleggero è precipitato a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza. Il pilota, ferito, è stato stabilizzato dal personale del Suem intervenuto sul posto e trasportato in eliambulanza in codice rosso in ospedale. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11. Il velivolo, appena decollato da un vicino campo di volo, a causa di un'anomalia è finito nel canale di scolo dell'autostrada A31 dopo un tentativo di atterraggio di emergenza da parte del pilota.