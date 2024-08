Modena, ultraleggero precipita: morto il pilota

Un uomo è morto in un incidente con un ultraleggero intorno alle 12.30 a Pavullo nel Frignano, sull'Appennino modenese. Non si conosce l'età della vittima al momento. La tragedia è avvenuta nei pressi dell'aeroporto di Pavullo. L'ultraleggero sarebbe caduto verticalmente in fase di salita, finendo per schiantarsi in un campo vicino alla recinzione. Dunque la causa potrebbe essere legata a problemi avuti in fase di decollo. Vigili del fuoco e 118 sul posto, non risultano ad ora feriti.