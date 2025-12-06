Vicenza, muore la 49enne trovata ferita nel cortile: disposta l'autopsia

Secondo quanto emerso, la Procura di Vicenza ha già disposto l'autopsia, che dovrà chiarire in che modo sia stata prodotta la profonda ferita alla testa riscontrata sulla vittima. Resta ancora da definire cosa sia accaduto in via Zara, sotto la palazzina in cui la donna viveva insieme al compagno e al figlio. La 49enne è stata individuata davanti a uno dei garage dell'edificio, priva di sensi e circondata da una copiosa perdita di sangue.